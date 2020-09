“Io campione paralimpico, invalido per l’uranio impoverito, non vengo convocato dall’Italia perché scomodo” (Di martedì 22 settembre 2020) “Voglio solo continuare a vivere. Oltre alle cure, alle dialisi, agli interventi. Voglio solo correre, perché è quello che mi fa vivere. C’è una grande differenza tra vivere e sopravvivere: sopravvivo grazie alle terapie, ma vivo grazie allo Sport”. Carlo Calcagni, Colonnello del Ruolo d’Onore, paracadutista, pilota e istruttore di volo di elicotteri, è campione di ciclismo paralimpico, ma è anche simbolo di resilienza, perché da qualche anno lotta contro una condizione di salute gravemente compromessa a causa di varie patologie tra cui la Sensibilità Chimica Multipla (MCS) da uranio impoverito. Calcagni è il protagonista dell’iniziativa lanciata da un gruppo di suoi sostenitori, che vogliono vederlo gareggiare alle Paralimpiadi di Tokyo 2021. Il ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020) “Voglio solo continuare a vivere. Oltre alle cure, alle dialisi, agli interventi. Voglio solo correre, perché è quello che mi fa vivere. C’è una grande differenza tra vivere e sopravvivere: sopravvivo grazie alle terapie, ma vivo grazie allo Sport”. Carlo Calcagni, Colonnello del Ruolo d’Onore, paracadutista, pilota e istruttore di volo di elicotteri, èdi ciclismo, ma è anche simbolo di resilienza, perché da qualche anno lotta contro una condizione di salute gravemente compromessa a causa di varie patologie tra cui la Sensibilità Chimica Multipla (MCS) da uranio. Calcagni è il protagonista dell’iniziativa lanciata da un gruppo di suoi sostenitori, che vogliono vederlo gareggiare alle Paralimpiadi di Tokyo 2021. Il ...

