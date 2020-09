Il Movimento 5 Stelle non esiste più

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set – La politica, anche quella elettorale, non è fatta solo di numeri. Se così fosse il centrodestra potrebbe effettivamente cantar vittoria: cinque anni fa governava in cinque regioni e oggi in quindici, la Lega passa da 46 a 70 consiglieri regionali, Fratelli d’Italia cresce ovunque, la coalizione ottiene in media il 49% dei consensi. Ma il dato politico è un altro, ed è connesso con la narrazione che la stessa opposizione fa di questo governo. Un esecutivo legato al “patto della poltrona”, nato solo per non far vincere Salvini, dunque senza uno straccio di consenso popolare, non solo respinge l’attacco in una roccaforte storica come la Toscana, replicando lo schema emiliano romagnolo, e vince largamente lì dove era dato per favorito come in Campania, ma si afferma anche in Puglia pur partendo indietro nei ...