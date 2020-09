Il Colonnello della Gdf Sarri | “La Juve voleva tesserare Suarez | all’Università si sono fatti ammaliare dal personaggio”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 22 settembre 2020) A parlarevicenda riguardante la truffa per l’esame di Luisè ilGuardia di Finanza Selvaggio, per un curiosissimo scherzo del destino avente lo stesso cognome dell’ex tecnicontus Maurizio. “L’indagine è nata per caso, come la maggior parte di queste – ha detto a Radio Punto Nuovo – Siamo partiti, a febbraio 2020, a fare accertamenti sull’Università per Stranieri di Perugia per attività poco trasparenti. Ci siamo trovati in questa situazione in cui è stato chiesto, da parte di una squadra di Serie A, di far svolgere l’esame a. Lantus era intenzionata ail giocatore ...