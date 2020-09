Grande Fratello Vip in crescita negli ascolti | scoop e rimproveri

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 22 settembre 2020) IlVip torna a crescere, il reality partito in sordina ha conquistato ieri il 18% di share, molti i telespettatori che si sono appassionati alle vicende della casa di Cinecittà che dopo meno di due settimana stanno prendendo la forma aspettata. E’ stata una puntata decisamente ricca d’emozioni e Alfonso Signorini ha saputo gestire le varie situazioni in modo eclatante. Dal rinnovato scontro tra Adua del Vesco e Massimiliano Morra ancora una volta messi l’uno contro all’altro per superare il ricordo di un passato ingombrante che ha portato l’attrice a dei momenti tragici della sua vita alla commovente storia di Elisabetta Gregoraci che in lacrime ricorda la determinazione della madre nel proteggere lei e le sue sorelle dalla sua perdita il reality ...