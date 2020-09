Grande Fratello VIP 5 i nominati: le reazioni dopo la nomination (Di martedì 22 settembre 2020) Ieri sera, lunedì 21 settembre, è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 5. Tanti i colpi di scena della serata e tante pure le sorprese. Ma concentriamoci sulle nomination. I concorrenti entrati durante la seconda puntata hanno fatto le nomination in maniera segreta e hanno potuto fare soltanto i nomi dei vipponi entrati proprio nella seconda puntata. Gli inquilini entrati fin da subito hanno invece dovuto fare le nomination in maniera palese. Intanto però Elisabetta Gregoraci e Denis Dosio sono risultati i preferiti di questa settimana e hanno trascinato con loro Francesco Oppini. I tre sono dunque risultati immuni e non sono stati nominati. Grande Fratello Vip 5, al voto: Franceska, Fulvio, Massimiliano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 settembre 2020) Ieri sera, lunedì 21 settembre, è andata in onda la terza puntata delVip 5. Tanti i colpi di scena della serata e tante pure le sorprese. Ma concentriamoci sulleon. I concorrenti entrati durante la seconda puntata hanno fatto leon in maniera segreta e hanno potuto fare soltanto i nomi dei vipponi entrati proprio nella seconda puntata. Gli inquilini entrati fin da subito hanno invece dovuto fare leon in maniera palese. Intanto però Elisabetta Gregoraci e Denis Dosio sono risultati i preferiti di questa settimana e hanno trascinato con loro Francesco Oppini. I tre sono dunque risultati immuni e non sono statiVip 5, al voto: Franceska, Fulvio, Massimiliano ...

