Governo: Fraccaro, 'non ha senso parlare di rimpasto' (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Penso che il Governo stia facendo bene. Se qualcuno chiederà il rimpasto, se ne prenderà la responsabilità e si trarranno le dovute conseguenze. Noto però che prima era giustificato dalla previsione del cattivo esito del Pd alle Regionali, ora invece dal buon esito dello stesso voto. A me non sembra abbia senso parlarne". Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in un'intervista a 'La Stampa'. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Penso che ilstia facendo bene. Se qualcuno chiederà il, se ne prenderà la responsabilità e si trarranno le dovute conseguenze. Noto però che prima era giustificato dalla previsione del cattivo esito del Pd alle Regionali, ora invece dal buon esito dello stesso voto. A me non sembra abbiaparlarne". Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo, in un'intervista a 'La Stampa'.

Lo afferma in un'intervista alla Stampa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, che da ex ministro per le ... "A chi ha votato strumentalmente, per attaccare il governo o ...

Lo afferma in un'intervista alla Stampa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, che da ex ministro per le ... "A chi ha votato strumentalmente, per attaccare il governo o ...