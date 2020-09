F1, Renault: Fernando Alonso fa visita alla sede (Di martedì 22 settembre 2020) Doveva pur esserci, prima o poi, un Day-1. O meglio: un secondo Day-1. Già, perché Fernando Alonso ha fatto visita alla sede del team Renault di Formula 1 una prima volta nel 2002, quand'era poco più ... Leggi su gazzetta (Di martedì 22 settembre 2020) Doveva pur esserci, prima o poi, un Day-1. O meglio: un secondo Day-1. Già, perchéha fattodel teamdi Formula 1 una prima volta nel 2002, quand'era poco più ...

Gazzetta_it : #F1, @alo_oficial fa visita alla sede del @RenaultF1Team - JournalSoldout : ????| Fernando #Alonso è pronto a tornare in pista nel 2021 ??| La #Renault vorrebbe anticipare il suo ritorno nel 202… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Alonso spera in un test con la #Renault ad #AbuDhabi, ma serve una deroga della #FIA - FormulaPassion : #F1: #Alonso spera in un test con la #Renault ad #AbuDhabi, ma serve una deroga della #FIA -

Ultime Notizie dalla rete : Renault Fernando Renault, ecco Alonso: Fernando fa visita al suo nuovo team La Gazzetta dello Sport F1 | Renault, Alonso fa visita alla sede di Enstone

Il 2021 segnerà il ritorno in Formula Uno di Fernando Alonso. Lo spagnolo infatti vestirà, per la terza volta in carriera, la tuta della Renault (anche se dal prossimo anno la scuderia ...

Renault: Alonso ha fatto ritorno a Enstone

Fernando Alonso è tornato a… casa. Ieri il campione spagnolo è stato a Enstone nella factory del team Renault F1 per incontrare gli ingegneri mentre si prepara il suo ritorno in Formula 1 nel 2021. La ...

Il 2021 segnerà il ritorno in Formula Uno di Fernando Alonso. Lo spagnolo infatti vestirà, per la terza volta in carriera, la tuta della Renault (anche se dal prossimo anno la scuderia ...Fernando Alonso è tornato a… casa. Ieri il campione spagnolo è stato a Enstone nella factory del team Renault F1 per incontrare gli ingegneri mentre si prepara il suo ritorno in Formula 1 nel 2021. La ...