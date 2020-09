Disabile Taranto morto, arrestato badante (Di martedì 22 settembre 2020) Taranto, 22 SET - Un 39enne pregiudicato di Crispiano è stato arrestato dai Carabinieri per evasione ed è indagato per omicidio in relazione alla morte di un 63enne con problemi di deambulazione, il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 22 settembre 2020), 22 SET - Un 39enne pregiudicato di Crispiano è statodai Carabinieri per evasione ed è indagato per omicidio in relazione alla morte di un 63enne con problemi di deambulazione, il ...

(ANSA) - TARANTO, 22 SET - Un 39enne pregiudicato di Crispiano è stato arrestato dai Carabinieri per evasione ed è indagato per omicidio in relazione alla morte di un 63enne con problemi di ...

