Diletta Leotta, esce il libro e si racconta: “Con Scardina c’è stato un amore profondo. Ora sono single” (Di martedì 22 settembre 2020) Oggi, 22 settembre, è stato il giorno dell’uscita del primo libro di Diletta Leotta, amato volto televisivo Dazn ed ex Sky. Il libro, intitolato ‘Scegli di sorridere’, rappresenta per la conduttrice catanese l’occasione per raccontarsi a 360° e per raccontare il suo percorso, dalle critiche agli albori del suo successo ad oggi che – col … L'articolo Diletta Leotta, esce il libro e si racconta: “Con Scardina c’è stato un amore profondo. Ora sono single” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 22 settembre 2020) Oggi, 22 settembre, èil giorno dell’uscita del primodi, amato volto televisivo Dazn ed ex Sky. Il, intitolato ‘Scegli di sorridere’, rappresenta per la conduttrice catanese l’occasione perrsi a 360° e perre il suo percorso, dalle critiche agli albori del suo successo ad oggi che – col … L'articoloile si: “Conc’èun. Orasingle” NewNotizie.it.

seba_ebbasta : RT @tempoweb: #Diletta Leotta ricorda i più brutti momenti lavorativi, quando le dissero: 'Stai a #Sky solo per le tette' - leanza_angelo : RT @tempoweb: #Diletta Leotta ricorda i più brutti momenti lavorativi, quando le dissero: 'Stai a #Sky solo per le tette' - FabrizioKinga : RT @bravimabasta: Paola Ferrari accusa Diletta Leotta di puntare eccessivamente sull'aspetto fisico. Da Saturno è tutto, linea allo studio.… - CecereGianmarco : RT @tempoweb: #Diletta Leotta ricorda i più brutti momenti lavorativi, quando le dissero: 'Stai a #Sky solo per le tette' - finanzaeborse : Diletta Leotta è single, ma Torretto rimane il suo amore -