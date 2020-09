Di Maio esulta: "Il governo è più forte" (Di martedì 22 settembre 2020) “Di certo c’è stata una forte polarizzazione del voto. Lo schema a tre non ha funzionato. Dobbiamo tenere conto del fatto che dove siamo in coalizione spesso andiamo meglio nelle urne. E questo deve farci valutare anche intese con liste civiche”: lo afferma l’ex capo politico del M5S, Luigi Di Maio, in una intervista al Fatto Quotidiano commentando i risultati delle elezioni regionali.Dopo l’esito delle urne, secondo Di Maio, “l’esecutivo è più forte. L’assalto delle opposizioni alla diligenza del Recovery Fund è fallito. E ci sono dati che colpiscono: per esempio Luca Zaia in Veneto con la sua lista prende molto più della Lega”.Di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) “Di certo c’; stata unapolarizzazione del voto. Lo schema a tre non ha funzionato. Dobbiamo tenere conto del fatto che dove siamo in coalizione spesso andiamo meglio nelle urne. E questo deve farci valutare anche intese con liste civiche”: lo afferma l’ex capo politico del M5S, Luigi Di, in una intervista al Fatto Quotidiano commentando i risultati delle elezioni regionali.Dopo l’esito delle urne, secondo Di, “l’esecutivo. L’assalto delle opposizioni alla diligenza del Recovery Fund; fallito. E ci sono dati che colpiscono: per esempio Luca Zaia in Veneto con la sua lista prende molto; della Lega”.Di ...

