Comunali, caso nel napoletano: stessi voti per candidati sindaco. Ma è caos schede nulle (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLacco Ameno (Na) – Un dato clamoroso emerge dalle elezioni Comunali di Lacco Ameno, piccolo comune dell'isola di Ischia, dove i due candidati a sindaco hanno perfettamente gli stessi voti. caos tuttavia nel conteggio delle schede nulle dopo che dal primo conteggio dei voti, infatti, era risultato vittoriosa la lista "II Faro" di Giacomo Pascale per soli 3 voti sulla lista "Per sempre Lacco Ameno" di Domenico De Siano. Ora così la Commissione elettorale sta verificando i verbali della sezione numero 3, in cui si erano registrate ben 25 schede nulle, al fine di procedere al nuovo conteggio dei voti

