Caso Suarez, quanti anni deve aspettare uno straniero per la cittadinanza (Di martedì 22 settembre 2020) L’esame per ottenere la cittadinanza italiana sostenuto all’Università per Stranieri di Perugia dall’attaccante uruguaiano del Barcellona, Luis Suarez, è finito nel mirino della procura per delle presunte irregolarità. Il giocatore, al contrario del personale dell’ateneo, non è indagato. Così come non è iscritta nel registro la Juventus, società che ha organizzato l’esame per la cittadinanza. Caso Suarez, la tesi della procura e le parole di Stefania Spina Luis Suarez, a Perugia, ha superato una “seduta di esame ad hoc, un esame farsa” secondo la procura, che parla di “previa consegna” al calciatore dei contenuti dell’esame, così da “blindare l’esito ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 settembre 2020) L’esame per ottenere laitaliana sostenuto all’Università per Stranieri di Perugia dall’attaccante uruguaiano del Barcellona, Luis, è finito nel mirino della procura per delle presunte irregolarità. Il giocatore, al contrario del personale dell’ateneo, non è indagato. Così come non è iscritta nel registro la Juventus, società che ha organizzato l’esame per la, la tesi della procura e le parole di Stefania Spina Luis, a Perugia, ha superato una “seduta di esame ad hoc, un esame farsa” secondo la procura, che parla di “previa consegna” al calciatore dei contenuti dell’esame, così da “blindare l’esito ...

Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - forumJuventus : Caso Suarez, Colonnello finanza: 'Nessuna pressione esterna, iniziativa dell'Università. Juve non indagata' ???… - tuttosport : #Sarri, colonnello della Guardia di Finanza: “La #Juve non è indagata per il caso #Suarez” ?? - DiNucciDario : RT @CottarelliCPI: Caso #Suarez: se la cava male con la lingua, ma coi denti ci sa fare benissimo. #Perugia - LucSkywalker15 : RT @FMCROfficial: Ma poi oh, ma per puro caso la Juventus molla #Suarez tutto d'un botto dopo aver trovato accordo con il Barcellona e il g… -