Caso Suarez | le prime intercettazioni | “Con 10 milioni a stagione non può saltare…”

(Di martedì 22 settembre 2020) “Non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1&;. Spuntano lecontenute nel decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura di Perugia in relazione alle presunte irregolarità nell’esame di italiano per la cittadinanza di Luis Suárez. L’esame sarebbe stato pilotato: “Quello non spiccica ‘na parola, coniuga i verbi all’infinito, ma te pare che lo bocciamo!“, sosteneva Stefania Spina (una delle indagate) mentre conversava con un interlocutore senza sapere di essere intercettata. La Guardia di Finanza sta provvedendo al sequestro di tutti i documenti dagli uffici dell’Università per Stranieri di Perugia I ...