Activision | nessun hacking agli account di Call of Duty L’azienda USA | “Solo una fake news”

Leggi su esports247

(Di martedì 22 settembre 2020) Oltre mezzo milione dihackerati e tantissimi altri in pericolo. Questa la notizia che aveva creato allarme tra gli utenti, ma che a quanto pare si è rivelata una vera e propria “news”. Stando a quanto fatto sapere dalla stessa, infatti, il tentativo diriportato dalle testate di tutto il mondo non sarebbe altro che un falso. In una dichiarazione rilasciata dall’azienda statunitense produttrice di videogiochi, i report che spiegavano come circa 500.000fossero stati di fatto hackerati “non corrispondevano al vero”. “Come sempre, consigliamo ai giocatori di prendere le dovute precauzioni per proteggere i propri, così come qualsiasi ...