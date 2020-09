Xbox Game Pass vola e ora può contare su 15 milioni di abbonati (Di lunedì 21 settembre 2020) Oggi è una giornata particolare per Microsoft che ha da poco sganciato l'annuncio bomba dell'acquisizione di Bethesda.Tuttavia, le buone notizie per il colosso di Redmond non sono finite qui, poiché da oggi è emerso un importante dato che riguarda Xbox Game Pass, l'apprezzatissimo servizio di Microsoft.L'analista Benji-Sales ha condiviso su Twitter che ora Xbox Game Pass può contare su ben 15 milioni di abbonati. Un aumento di 5 milioni di utenti rispetto allo scorso aprile 2020.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 settembre 2020) Oggi è una giornata particolare per Microsoft che ha da poco sganciato l'annuncio bomba dell'acquisizione di Bethesda.Tuttavia, le buone notizie per il colosso di Redmond non sono finite qui, poiché da oggi è emerso un importante dato che riguarda, l'apprezzatissimo servizio di Microsoft.L'analista Benji-Sales ha condiviso su Twitter che orapuòsu ben 15di. Un aumento di 5di utenti rispetto allo scorso aprile 2020.Leggi altro...

