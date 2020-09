Violenza di genere e intrafamiliare | arrestati 9 uomini e 2 donne

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 21 settembre 2020) Carabinieri in prima linea nel contrasto allaintra-familare, inter-parentale e ‘di’. Di seguito il resoconto e le descrizioni da parte dell’Arma degli episodi registrati in settembre tra le province di Napoli e Salerno. Uno spaccato significativo di quantaci sia tra le (metaforiche) mura domestiche. Ercolano: Picchia la moglie e poi tenta di fuggire. Arrestato 50enne – Continua l’impegno dei Carabinieri del Comando provinciale di Napoli – compagnia di Torre del Greco. A Ercolano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 50enne del luogo. Nell’ultima delle tante liti con la moglie, il 50enne ha picchiato nottetempo la vittima all’interno del loro appartamento. La donna – presa a pugni e schiaffeggiata – è riuscita a rifugiarsi in una ...