(Di lunedì 21 settembre 2020) Un uomo etiope senza fissa dimora, classe 1982, è statoieri mattina, intorno alle 11, privo di vita da alcuni amici. E’ successo in piazzale Giovanni Spadolini, nei pressi della Stazione Tiburtina. Sono stati proprio gli amici a raccontare agli agenti che la sera precedente si erano addormentati tutti insieme alle 23, poi la mattina hanno notato che ilnon rispondeva alle chiamate. Da qui la segnalazione al 118 e poi l’accertamento della morte. La salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e sul caso indagano gli agenti del Commissariato Sant’Ippolito. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Tragico rinvenimento a Roma: 38enne trovato morto -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico rinvenimento

Il Corriere della Città

