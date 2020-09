Tenet | John David Washington spera in un sequel

(Di lunedì 21 settembre 2020) L'attoreha svelato il motivo per cuivenga realizzato undi, il film diretto da Christopher Nolan.potrebbe avere unse il desiderio disi realizzasse: l'attore ha infatti parlato apertamente della possibilità di tornare sul set e continuare la storia. Commentando la sua esperienza con il regista Christopher Nolan con Esquire, la star non ha escluso la possibilità di un secondo capitolo dell'ambizioso progetto., parlando di, ha spiegato: "Nella mia mente è un sì. Lavoreremo di nuovo insieme, ci rivedremo ...

GianlucaOdinson : Tenet, John David Washington vuole il sequel: 'Ma non so cosa voglia fare Nolan' - GianlucaOdinson : Tenet: neanche John David Washington riesce a spiegare il significato del film - - clikservernet : Tenet: neanche John David Washington riesce a spiegare il significato del film - zazoomblog : Tenet: neanche John David Washington riesce a spiegare il significato del film - #Tenet: #neanche #David… - FutabaxKou59 : John mentre cerca di prendere l'ultima pringles alla paprika AHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA @lalalansia_ #tenet -

Ultime Notizie dalla rete : Tenet John

L'attore John David Washington ha svelato il motivo per cui spera venga realizzato un sequel di Tenet, il film diretto da Christopher Nolan. Tenet potrebbe avere un sequel se il desiderio di John Davi ...John David Washingon non fa mistero di aver amato lavorare per Christopher Nolan: Tenet è stata un'esperienza che l'attore esploso con BlacKkKlansman ripeterebbe immediatamente, se solo il regista di ...(ANSA) - ROMA, 21 SET - Tenet, il film di fantascienza che sfida le leggi della fisica di Christopher Nolan, con John David Washington e Robert Pattinson, rallenta la sua corsa ma rimane in vetta alla ...