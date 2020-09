Sporting Lisbona | l’Academy viene intitolata a Cristiano Ronaldo

(Di lunedì 21 settembre 2020) Grande riconoscimento perda parte dello: ecco il comunicato del club portoghesericeve un grande onore dallo: il club gli dedicherà l’accademia, ovvero la fucina di talenti del club portoghese. Ecco il comunicato. «È con grande onore che loClube de Portugal informa che l’Academia do Clube verrà ribattezzata Academia. La casa che ha fattoora accoglie il suo nome in onore di colui che è diventato il miglior giocatore portoghese di tutti i tempi, il miglior giocatore del mondo, premiato con cinque Palloni d’Oro e capitano ...

DiMarzio : Tre positivi al #coronavirus nello #SportingLisbona: annullata #SportingNapoli - junews24com : Cristiano Ronaldo: lo Sporting Lisbona gli dedica l'accademia - - zazoomblog : Sporting Lisbona l’Accademia per i giovani sarà intitolata a Cristiano Ronaldo - #Sporting #Lisbona #l’Accademia - RSIsport : ? Lo Sporting Lisbona ha deciso di dedicare a Cristiano Ronaldo la propria Accademia. 'Vogliamo rendere omaggio al… - sportface2016 : #calcio L'annuncio dello #SportingLisbona: l0Accademia sarà intitolata a Cristiano #Ronaldo -

Ultime Notizie dalla rete : Sporting Lisbona

Il dado è tratto. Massimiliano Bellarte, da qualche giorno nuovo tecnico dell’Italfutsal, ha emesso la prima lista-convocati per un raduno conoscitivo che si terrà da oggi a giovedì prossimo in quel d ...È il club dove Cristiano Ronaldo ha mosso i primi passi prima del grande salto al Manchester Utd: lo Sporting Lisbona per questo ha deciso di dedicare a CR7 la sua Accademia. "È con grande onore che l ...TORINO - L'Academia dello Sporting di Lisbona si chiamerà "Academia Cristiano Ronaldo". Lo annuncia lo stesso Sporting sui sui social network, esprimendo tutto l'orgoglio di poter dedicare al giocator ...