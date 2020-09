Seconda ondata Covid mette in crisi l’Europa, anche in Italia serve cautela (Di lunedì 21 settembre 2020) La Seconda ondata di Covid sta mettendo in crisi l’Europa, mentre l’Italia sembra ancora resistere. Gli esperti: “La situazione nel nostro Paese non sarà come in Spagna e Francia”. Finita la tregua per l’Europa. Dopo un lockdown durato mesi, il ritorno alla normalità si sta facendo molto difficile in moltissimi Paesi del vecchio continente. I … L'articolo Seconda ondata Covid mette in crisi l’Europa, anche in Italia serve cautela proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 settembre 2020) Ladistando inl’Europa, mentre l’sembra ancora resistere. Gli esperti: “La situazione nel nostro Paese non sarà come in Spagna e Francia”. Finita la tregua per l’Europa. Dopo un lockdown durato mesi, il ritorno alla normalità si sta facendo molto difficile in moltissimi Paesi del vecchio continente. I … L'articoloinl’Europa,inproviene da www.meteoweek.com.

La situazione sta peggiorando in maniera pericolosa e si teme l’avvento di una seconda ondata. Ad ogni modo, secondo l’alto consiglio della Sanità, i bambini sarebbero i soggetti a scarso rischio di ...

Metà della Francia è zona rossa, gli Stati Uniti viaggiano verso le 200mila vittime, nel Regno Unito si profilano nuovi lockdown (atteso per domani, martedì 22 settembre, un discorso di Boris Johnson ...

Più della metà dei dipartimenti della Francia si trova in "zona rossa" a causa dell'allarme coronavirus. Oltre la metà della Francia è stata dichiarata “zona rossa” a causa della pandemia da coronavir ...

