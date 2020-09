Regionali 2020, è 3 a 3. Trionfo di Zaia: «Ora l’obiettivo è l’autonomia del Veneto» (Di lunedì 21 settembre 2020) Si è chiusa la seconda e ultima giornata di votazioni per le Regionali 2020 che hanno coinvolto 7 Regioni: Veneto, Liguria, Marche, Puglia, Campania, Toscana e Valle d’Aosta. Attualmente le proiezioni parlano di una riconferma in Liguria con Giovanni Toti, in Campania con Vincenzo De Luca, in Veneto con Luca Zaia e in Puglia con Michele Emiliano. In Toscana vince ancora il centrosinitra con Eugenio Giani. Il centrodestra si porta avanti nelle Marche con Francesco Acquaroli. Ancora nessun dato certo sulla Valle d’Aosta. Il pareggio è caratterizzato da un forte protagonismo dei presidenti eletti – le cui liste civiche risultano addirittura il primo partito nel Veneto di Zaia e nella Liguria di Toti. Il Movimento 5 Stelle di Vito Crimi ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) Si è chiusa la seconda e ultima giornata di votazioni per leche hanno coinvolto 7 Regioni:, Liguria, Marche, Puglia, Campania, Toscana e Valle d’Aosta. Attualmente le proiezioni parlano di una riconferma in Liguria con Giovanni Toti, in Campania con Vincenzo De Luca, incon Lucae in Puglia con Michele Emiliano. In Toscana vince ancora il centrosinitra con Eugenio Giani. Il centrodestra si porta avanti nelle Marche con Francesco Acquaroli. Ancora nessun dato certo sulla Valle d’Aosta. Il pareggio è caratterizzato da un forte protagonismo dei presidenti eletti – le cui liste civiche risultano addirittura il primo partito neldie nella Liguria di Toti. Il Movimento 5 Stelle di Vito Crimi ...

fattoquotidiano : “Un lenzuolo a due piazze”. “Una coperta”. “È difficile da piegare”. Guardate quanto è grande la scheda per votare… - Agenzia_Ansa : ?? IL VOTO IN DIRETTA - AFFLUENZA (dato provvisorio) Referendum: 51,75% Regionali: 53% (si votava in 4 Regioni) Com… - fattoquotidiano : Regionali Puglia, gaffe di Teresa Bellanova al comizio di Scalfarotto: “Chiediamo il voto per Michele Emiliano e pe… - masterofmate : RT @MarcoTastardi: La cosa che mi fa più intoppare è vedere uno cone #Toti che esulta e si intesta il nuovo ponte di Genova, tirato su in t… - Giorgio28018594 : RT @tempoweb: Giorgia Meloni ringrazia gli elettori e rilancia: in un Paese normale si andrebbe al voto #elezioni #regionali #Referendum h… -