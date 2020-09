Puglia amara per il centrodestra | tra Fdi e Lega veleni e accuse reciproche

Leggi su dire

(Di lunedì 21 settembre 2020) BARI – “La notizia e’ che ha perso la Lega. Quelli non hanno votato Fitto. Pure Forza Italia, che noi davamo per morta, ha dato il suo contributo. La Lega no”. Sono le 21 e Raffaele Fitto sta per parlare nel suo comitato elettorale. Camicia bianca senza giacca ne’ cravatta, solca la grande sala del Palace Hotel tra gli applausi dei suoi. In fondo alla sala i dirigenti locali di Fratelli d’Italia non hanno dubbi: la Lega e’ passata in un anno, dalle europee a oggi, dal 25% a sotto il 10. La colpa della sconfitta e’ loro.