Proiezioni stagionali Autunno-Inverno | le ultimissime

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 21 settembre 2020) Sappiamo fin troppo bene che lerappresentano uno degli argomenti “must” per gli appassionati di meteorologia. Ed allora, proviamo a vedere quali sono le ultime interpolazioni modellistiche. In termini molto generali, i modelli climatici suggeriscono unpiuttosto secco in tutta Italia, eccezion fatta per il modello europeo ECMWF che per novembre (ma solo per novembre, lo sottolineiamo) vedrebbe molta pioggia e temperature sostanzialmente in linea con le medie climatologiche. Letermichesecondo ECMWF. Pur consapevoli che i margini di errore, quando si ha a che fare con, sono alti (il rischio fallimento c’è, è inutile nasconderlo) lo stesso ...