Pistocchi | “Mani di Bonucci? Quest’anno non punibile per tutti”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 settembre 2020) Maurizioha commentato sui social l’episodio dubbio verificatosi nella partita tra Juventus e Sampdoria, valida per la prima giornata di Serie A 2020/2021. Il giornalista ha commentato sul proprio profilo Twitter il tocco di mano di Leonardo, per cui il direttore di gara Piccinini non ha voluto concedere il calcio di rigore e non è intervenuta la VAR. “Lo scorso anno, alla prima giornata, in Fiorentina-Napoli, fu concesso un rigore per mani di Zielinski: tutti gli ex-arbitri e i moviolisti dissero che ERA RIGORE, per me NON LO ERA. Quest’anno, scommetto che tutti valuteranno il mani dinon” scrive. Lo scorso anno, alla 1^ giornata, in Fiorentina-Napoli fu concesso un rigore per mani di Zielinski: tutti gli ex-arbitri e i ...