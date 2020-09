Niente sbarchi, ci sono le elezioni (Di lunedì 21 settembre 2020) 00:00 Italia al voto fino alle 15 di oggi, dalle 14:50 in diretta su Rete4 con Quarta Repubblica. L'affluenza c'è e Corriere e Repubblica titoli… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di lunedì 21 settembre 2020) 00:00 Italia al voto fino alle 15 di oggi, dalle 14:50 in diretta su Rete4 con Quarta Repubblica. L'affluenza c'è e Corriere e Repubblica titoli… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro.

arbidani : @claudio_2022 @repubblica Ma porca paletta , i siciliani devono fermare questi sbarchi. Andate tutti insieme a prot… - Daniele32791779 : @MediasetTgcom24 @TerzoTempo54 Manco la pausa sbarchi per allocchi elettori. Non glie ne frega piu' niente perche'… - tameghe : Tutte anime pie a scrivere sui #migranti, ma diciamocelo per bene a voi #migranti #immigrati non fotte niente #sbarchi #lampedusa #Lamorgese - lauramjj58 : Anch’ioooooop!!!!.. E guarda che strano ,, in questi giorni pre elettorali niente sbarchi ???!!??..?? - paolopasquale : @rihitster Ma che dici ? 15 sbarchi per quasi 300 #clandestini nelle ultime 24 ore... Ormai questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente sbarchi Niente sbarchi, ci sono le elezioni Nicola Porro Migranti, record a Lampedusa: 26 sbarchi nelle ultime ore

È di nuovo emergenza a Lampedusa, dove nell'hotspot sono state superate le mille presenze a fronte di una capienza di 192 posti. Dalle 19 di ieri sono circa 20 gli sbarchi registrati e, in poco più di ...

Continui sbarchi a Lampedusa, oltre 400 migranti

E’ di nuovo emergenza a Lampedusa, dove nell’hotspot sono state superate le mille presenze a fronte di una capienza di 192 posti. Dalle 19 di ieri sono circa 20 gli sbarchi registrati e, in poco più d ...

Sos Sicilia: allarme migranti infetti

Il governatore della Sicilia Nello Musumeci lancia un nuovo allarme: a bordo della Open Arms attraccata a Palermo ci sono 60 positivi al Covid. Insomma, l'immobilismo del governo consente lo sbarco in ...

È di nuovo emergenza a Lampedusa, dove nell'hotspot sono state superate le mille presenze a fronte di una capienza di 192 posti. Dalle 19 di ieri sono circa 20 gli sbarchi registrati e, in poco più di ...E’ di nuovo emergenza a Lampedusa, dove nell’hotspot sono state superate le mille presenze a fronte di una capienza di 192 posti. Dalle 19 di ieri sono circa 20 gli sbarchi registrati e, in poco più d ...Il governatore della Sicilia Nello Musumeci lancia un nuovo allarme: a bordo della Open Arms attraccata a Palermo ci sono 60 positivi al Covid. Insomma, l'immobilismo del governo consente lo sbarco in ...