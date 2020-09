Morte Daniele Belardinelli, i pm: “Ultrà a giudizio per omicidio volontario” (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – La Procura di Milano ha chiesto il processo con l’accusa di omicidio volontario nei confronti di Fabio Manduca, l’ultrà napoletano di 40 anni arrestato il 18 ottobre del 2019 per aver travolto e ucciso col suo suv Daniele Belardinelli, ultrà del Varese, all’inizio degli scontri del 26 dicembre 2018 in via Novara, nel capoluogo lombardo, prima di Inter-Napoli. Il procuratore aggiunto Letizia Mannella e i pm Michela Bordieri e Rosaria Stagnaro hanno confermato nell’istanza di rinvio a giudizio l’accusa di omicidio volontario per la quale Manduca era stato arrestato su ordinanza del gip Guido Salvini. Accusa rafforzata sia da una decisione del Tribunale del Riesame che da un’importante consulenza tecnica firmata da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – La Procura di Milano ha chiesto il processo con l’accusa divolontario nei confronti di Fabio Manduca, l’ultrà napoletano di 40 anni arrestato il 18 ottobre del 2019 per aver travolto e ucciso col suo suv, ultrà del Varese, all’inizio degli scontri del 26 dicembre 2018 in via Novara, nel capoluogo lombardo, prima di Inter-Napoli. Il procuratore aggiunto Letizia Mannella e i pm Michela Bordieri e Rosaria Stagnaro hanno confermato nell’istanza di rinvio al’accusa divolontario per la quale Manduca era stato arrestato su ordinanza del gip Guido Salvini. Accusa rafforzata sia da una decisione del Tribunale del Riesame che da un’importante consulenza tecnica firmata da ...

