Mihajlovic | «Partita equilibrata ma loro hanno Ibrahimovic e noi no»

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Milan. Le sue parole. Partita – «La Partita è stata abbastanza equilibrata.I ragazzi sono stati in Partita fino alla fine, abbiamo creato più occasioni di loro poi loro hanno Ibrahimovic e noi no, tutte le loro occasioni sono partite dai suoi piedi. Come ho detto la squadra ha fatto quello che doveva fare. Ogni tanto nella Partita ti puoi anche rilassare ma non perchè vuoi ma perchè l'avversario sta meglio di ...

