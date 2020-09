Migranti, record di sbarchi a Lampedusa: 26 in 24 ore. Nell’hotspot più di 1.000 persone (Di lunedì 21 settembre 2020) Più di un arrivo ogni ora. A Lampedusa gli sbarchi di Migranti hanno toccato un record assoluto: 26 nelle ultime 24 ore. Preoccupa sempre di più la situazione nell’hotspot dell’isola, che attualmente ospita più di 1.000 persone a fronte di una capienza di base pari a 192 posti. Nella notte di ieri si sono avvicinate alla costa dodici barche per un totale di di 263 Migranti. Per la maggior parte tunisini, 85 sono stati rintracciati a notte fonda subito dopo uno sbarco autonomo a Cala Pisana. Stessa cosa a molo Favarolo e Madonnina dove sono arrivate in tutto più di 70 persone tra tunisini e libici. September 20, 2020 «Una cosa è certa: ho il dovere di intervenire», Nello Musumeci su Facebook affonda ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) Più di un arrivo ogni ora. Aglidihanno toccato unassoluto: 26 nelle ultime 24 ore. Preoccupa sempre di più la situazione nell’hotspot dell’isola, che attualmente ospita più di 1.000a fronte di una capienza di base pari a 192 posti. Nella notte di ieri si sono avvicinate alla costa dodici barche per un totale di di 263. Per la maggior parte tunisini, 85 sono stati rintracciati a notte fonda subito dopo uno sbarco autonomo a Cala Pisana. Stessa cosa a molo Favarolo e Madonnina dove sono arrivate in tutto più di 70tra tunisini e libici. September 20, 2020 «Una cosa è certa: ho il dovere di intervenire», Nello Musumeci su Facebook affonda ...

