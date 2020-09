Lunedì nero a Wall Street (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Prima seduta della settimana in rosso per la borsa di Wall Street a causa dell’incremento dei nuovi casi di coronavirus e dei timori per possibili nuove misure di lockdown. Tra gli indici statunitensi, forte calo del Dow Jones (-2,69%), che ha toccato 26.913 punti, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l’S&P-500, che continua la seduta a 3.254 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,58%); come pure, pesante l’S&P 100 (-1,74%). Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti materiali (-4,16%), beni industriali (-3,93%) e energia (-3,86%). Unica tra le ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Prima seduta della settimana in rosso per la borsa dia causa dell’incremento dei nuovi casi di coronavirus e dei timori per possibili nuove misure di lockdown. Tra gli indici statunitensi, forte calo del Dow Jones (-2,69%), che ha toccato 26.913 punti, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l’S&P-500, che continua la seduta a 3.254 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,58%); come pure, pesante l’S&P 100 (-1,74%). Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti materiali (-4,16%), beni industriali (-3,93%) e energia (-3,86%). Unica tra le ...

InvestingItalia : Rischio lockdown: il lunedì nero di Borse e mercati europei - - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Rischio lockdown: il lunedì nero di Borse e mercati europei Da Parigi a Mila… - maria10asr : Bene, non è il solito lunedì nero ?? la settimana è iniziata con una buona e immensa notizia, speriamo ne seguano al… - Calcio_Casteddu : Il bollettino odierno dell'emergenza #Coronavirus in #Sardegna ?? - - Dreyght : Chiedi a una collega qualche dritta su dove andare a passeggiare in montagna, e ti regala due pagine di appunti pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì nero Borsa Milano, apertura in rialzo dopo il lunedì nero con Mps a +2,4% Corriere della Sera