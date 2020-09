Juventus, Pistocchi attacca: “Rigore per la Samp? Scommetto che…” (Di lunedì 21 settembre 2020) Alla luce della partita di ieri sera tra Juventus e Sampdoria, si evince che la nuova squadra di Andrea Pirlo sembra funzionare a dovere. Chiaramente, non si può giudicare dopo una sola giornata l’operato del Maestro, per cui la valutazione è rimandata alle prossime due settimane, dopo gli scontri diretti con Roma e Napoli. Tuttavia, la caratteristica principale di questa nuova Juventus è il ritrovato entusiasmo, che si era un po’ sopito, almeno apparentemente, nel finale della scorsa stagione. Lo stesso Pirlo, dopo l’amichevole contro il Novara, aveva detto che questo aspetto è fondamentale, in quanto una squadra entusiasta di stare insieme sarebbe in grado di ottenere più successi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sprint di Paratici: sorpasso all'Inter ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Alla luce della partita di ieri sera tradoria, si evince che la nuova squadra di Andrea Pirlo sembra funzionare a dovere. Chiaramente, non si può giudicare dopo una sola giornata l’operato del Maestro, per cui la valutazione è rimandata alle prossime due settimane, dopo gli scontri diretti con Roma e Napoli. Tuttavia, la caratteristica principale di questa nuovaè il ritrovato entusiasmo, che si era un po’ sopito, almeno apparentemente, nel finale della scorsa stagione. Lo stesso Pirlo, dopo l’amichevole contro il Novara, aveva detto che questo aspetto è fondamentale, in quanto una squadra entusiasta di stare insieme sarebbe in grado di ottenere più successi. LEGGI ANCHE: Calciomercato, sprint di Paratici: sorpasso all'Inter ...

