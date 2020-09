Incendio in casa, un’intera famiglia si getta dal terzo piano (Di lunedì 21 settembre 2020) In provincia di Vicenza un Incendio in casa, al terzo piano di un appartamento. Mamma, padre e figlio si sono gettati nel vuoto Un gesto disperato per sfuggire alle fiamme e mettersi in salvo. È il brutto episodio che è successo ieri sera in provincia di Vicenza, a Schio, e che ha coinvolto un’intera … L'articolo Incendio in casa, un’intera famiglia si getta dal terzo piano proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 21 settembre 2020) In provincia di Vicenza unin, aldi un appartamento. Mamma, padre e figlio si sonoti nel vuoto Un gesto disperato per sfuggire alle fiamme e mettersi in salvo. È il brutto episodio che è successo ieri sera in provincia di Vicenza, a Schio, e che ha coinvolto un’intera … L'articoloin, un’interasidalproviene da YesLife.it.

incognitofculon : Narrazioni false e tendenziose che mi circondano quando in verità mi sono ferito salvando una bambina dall'incendio… - Master_Smedile : @EGardini Io ho perso tutto il vigneto piu' di 1000 piante nell'incendio del 14 maggio a spadafora in provincia di… - TRIESTEALLNEWS : Aviano, 'Uscire di casa solo per necessità'. Aumentano le preoccupazioni per le conseguenze dell'incendio Snua -… - 68Ocram : RT @comunepordenone: ?? ATTENZIONE! ?? #AvvisoPN Grave #incendio ha colpito l'impianto di trattamento rifiuti di Snua di Aviano. I fumi han… - Ansa_Fvg : Incendio in impianto rifiuti Fvg,indici aria oltre normalità. In 3 comuni no frutta e ortaggi, finestre chiuse e bi… -