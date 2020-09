In Sicilia raccolti 70 quintali di uva in un terreno confiscato alla mafia (Di lunedì 21 settembre 2020) PALERMO – Settanta quintali di una qualità Grillo sono stati raccolti nel week-end appena trascorso per la vendemmia in un bene confiscato alla mafia a Salemi, nel trapanese, e affidato alla Fondazione diocesana ‘San Vito Onlus’ e Caritas diocesana, in contrada Fiumelungo. Anche quest’anno l’impegno di alcuni volontari ha consentito, in due giorni, di effettuare la raccolta delle uve biologiche Grillo che sono state poi conferite in cantina. Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) PALERMO – Settanta quintali di una qualità Grillo sono stati raccolti nel week-end appena trascorso per la vendemmia in un bene confiscato alla mafia a Salemi, nel trapanese, e affidato alla Fondazione diocesana ‘San Vito Onlus’ e Caritas diocesana, in contrada Fiumelungo. Anche quest’anno l’impegno di alcuni volontari ha consentito, in due giorni, di effettuare la raccolta delle uve biologiche Grillo che sono state poi conferite in cantina.

Anche quest'anno una ricca vendemmia nel terreno di Salemi confiscato alla mafia. Un bene affidato alla Fondazione diocesana San Vito Onlus e Caritas diocesana, in contrada Fiumelungo. Uve biologiche ...

La febbre dei siciliani per il kart: gare e sfide tra professionismo e pura passione

C’è un popolo che quasi ogni sabato si muove verso un luogo che è ormai il suo centro del mondo col solo scopo di inseguire una passione che è anche uno stile di vita. E’ il popolo delle corse sui kar ...

Annata nera per l’olio, calo del 22%: prima spremitura a Chiaramonte Gulfi

Non c’è pace nemmeno sotto gli ulivi nel 2020. Nell’anno che sancisce il record storico dei consumi d’olio d’oliva nel mondo, praticamente raddoppiati in tre decenni (cambiando la dieta dei cittadini ...

