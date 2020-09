Iliad | continua l’offerta a tempo Flash 100 | 100 giga a meno di 10 euro

(Di lunedì 21 settembre 2020)vuole rivoluzionare (ancora) il mercato telefonico italiano con la nuova offerta presentata nei giorni scorsi: è arrivata infatti100, una proposta che include ben 100senza limiti di velocità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come attivarla.100 disponibile in Italiaprova a stupire gli utenti italiani lanciando … L'articolol’offerta a100: 100di 10proviene da TuttoAndroid.

Valerio_Brinato : @VaeVictis Da quando sono passato a Iliad 7€/mese PER SEMPRE. mi viene da ridere tuttte le volte che mi propongono… -

Ultime Notizie dalla rete : Iliad continua

HDblog

Se da un lato si continua a parlare delle offerte per la telefonia fissa, che potrebbero arrivare già nel 2021 e che renderebbero l’azienda francese un competitor da temere ancor di più, dall’altro ...Iliad vuole rafforzare la presenza in Europa e per farlo decide di investire su Play, operatore telefonico polacco che può contare su una base installata di 15 milioni di utenti. Iliad ha intenzione d ...L'operatore Iliad ha debuttato nel mercato italiano della telefonia con una offerta da 5,99 euro resa disponibile per 1,2 milioni di clienti, poi ha lanciato la seconda offerta da 6,99 euro/mese il 27 ...