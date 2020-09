Il violento passato di Ryugu e Bennu | la scoperta che fa luce sulle collisioni catastrofiche che hanno formato i due asteroidi

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 21 settembre 2020) “Tra i corpi celesti più ambiti delle missioni spaziali ci sono gli, oggetti che gli scienziati studiano per conoscere ildel Sistema solare e per progettare il futuro dell’esplorazione spaziale“, si legge in un articolo, che riportiamo integralmente di seguito, a firma di Eleonora Ferroni sul sito dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). “Nel numero di oggi, Nature Astronomy dedica uno speciale proprio a due degliApollo attualmente più in voga: 162173e 101955, rispettivamente target delle note sample return mission (missioni progettate per la raccolta di campioni da riportare sulla Terra) Hayabusa2 della Jaxa e Osiris-Rex della Nasa. Entrambe le ...