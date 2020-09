I ladri d'auto non sanno la strada e chiedono indicazioni... alla vittima (Di lunedì 21 settembre 2020) Mariagiulia Porrello L’uomo e la donna che occupavano l’autovettura sono stati prima inseguiti dalla vittima e dal figlio e poi sono stati fermati dalla volante della polizia di Busto Arsizio: dovranno rispondere di ricettazione Non è facile essere tanto iellati quanto l’uomo e la donna che ieri pomeriggio hanno perso la strada e hanno dovuto chiedere indicazioni. La coppia si trovava a bordo di una Chevrolet Matiz parcheggiata in un’area in via Tagliamento a Busto Arsizio (Varese) senza sapere da che parte andare per raggiungere la sua meta. Quando i due hanno visto passare vicino alla macchina una signora in compagnia di un uomo hanno quindi colto l’occasione per chiederle aiuto. La coppia non sapeva però che i ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 settembre 2020) Mariagiulia Porrello L’uomo e la donna che occupavano l’vettura sono stati prima inseguiti de dal figlio e poi sono stati fermati dvolante della polizia di Busto Arsizio: dovranno rispondere di ricettazione Non è facile essere tanto iellati quanto l’uomo e la donna che ieri pomeriggio hanno perso lae hanno dovuto chiedere. La coppia si trovava a bordo di una Chevrolet Matiz parcheggiata in un’area in via Tagliamento a Busto Arsizio (Varese) senza sapere da che parte andare per raggiungere la sua meta. Quando i due hanno visto passare vicinomacchina una signora in compagnia di un uomo hanno quindi colto l’occasione per chiederle aiuto. La coppia non sapeva però che i ...

Una coppia di ladri d'auto è stata denunciata dalla Polizia di Stato a Busto Arsizio (Varese), dopo aver chiesto informazioni stradali al figlio della proprietaria della vettura rubata, una settimana ...

Ladri messi in fuga da un vicino di casa: a Somaglia i malviventi non vanno a segno. Sabato sera la Bassa è finita nel mirino dei topi d’appartamento che hanno cercato di fare irruzione in diverse cas ...

Il bancomat di piazza della Costituzione di Mirandola è stato fatto esplidere questa notte intorno alle 2. I ladri a volto coperto si sono dati poi alla fuga con un’auto scura. Il denaro asportato è i ...

