Grande Fratello Vip 5, Luca Onestini contro Tommaso Zorzi: "Personaggio costruito"

Durante la diretta Instagram di 'Casa Chi', Luca Onestini ha sparato a zero su uno dei concorrenti più apprezzati della quinta edizione del 'Grande Fratello Vip 5'. Si sta parlando di Tommaso Zorzi che, in queste ore, è fuori dalla casa di Cinecittà per alcuni accertamenti medici in seguito ad una febbre molto alta.

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - giusy2012 : @Guli__1979 al massimo c'è Uomini e donne, Temptation Island, Grande Fratello vip, avoja - elvi79339627 : RT @TSorridimi: Vogliamo notizie di Tommasoooo! Grande Fratello ci sei? #Gfvip #tommasozorzi -