Grande Fratello Vip 2020 | Iconize | chi è Marco Ferrero | l' ex fidanzato di Tommaso Zorzi?

Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 2020. Da quando è entrato nella casa di Cinecittà, più volte si è discusso di uno dei suoi ex fidanzati più noti, ovvero Marco Ferrero. L'influencer, che risponde al nickname di Iconize, è una vera e propria star del web. Conosciamo qualche dettaglio su di lui!Marco Ferrero, in arte Iconize, è nato nel 1991 a Biella ed ha attualmente 29 anni. Per intraprendere la sua attività di influencer, si trasferisce a Milano, dove ha iniziato a coltivare l'amicizia con alcuni dei personaggi social ...

