Fulvio Abbate punzecchia Elisabetta Gregoraci: "È una larva" (Di martedì 22 settembre 2020) Prime rogne al Grande Fratello Vip per Elisabetta Gregoraci. L'ex moglie di Flavio Briatore è stata criticata da Fulvio Abbate dopo aver ottenuto l'immunità insieme a Denis Dosio. Eli e il web influencer sono stati tra i più votati dagli altri concorrenti della trasmissione. Un risultato che ha spiazzato Abbate, almeno per quanto riguarda la … L'articolo Fulvio Abbate punzecchia Elisabetta Gregoraci: "È una larva" proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : Serata di nuovi ingressi nella Casa di #GFVIP. Varcheranno la Porta Rossa: Elisabetta Gregoraci, Fulvio Abbate, Ste… - martaxxofficial : RT @nonmikiamolucia: FULVIO ABBATE SU #ADUA E #MASSIMILIANO BOCCA DELLA VERITÀ! “«Lei non dicendo» ha gettato una stigma su Massimiliano, l… - nonmikiamolucia : FULVIO ABBATE SU #ADUA E #MASSIMILIANO BOCCA DELLA VERITÀ! “«Lei non dicendo» ha gettato una stigma su Massimiliano… - Imma8Belieber : RT @huneybin: Abbate fuori, settimana prossima mandiamo fuori Franceska se volete ma sta settimana via Fulvio #GFVIP - huneybin : Abbate fuori, settimana prossima mandiamo fuori Franceska se volete ma sta settimana via Fulvio #GFVIP -