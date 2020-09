Elezioni regionali Veneto. Exit poll, proiezioni e risultati in tempo reale (Di lunedì 21 settembre 2020) Dalle 15 lo spoglio in Veneto , chiamata al voto anche per le Elezioni regionali oltre che nella consultazione per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari .. Exit poll, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Dalle 15 lo spoglio in, chiamata al voto anche per leoltre che nella consultazione per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari .., ...

patriziaprestip : “L’arena per giudicare il governo nazionale è costituita dalle elezioni parlamentari e non da quelle per elezioni r… - you_trend : ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9%… - you_trend : ??? Province con affluenza più alta al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Aosta 18,2% Firenze 17,2% P… - rep_genova : Elezioni regionali Liguria, prime proiezioni Rai: Toti 52,9%, Sansa 39% [aggiornamento delle 17:34] - rep_firenze : Elezioni regionali Toscana, nello spoglio: Giani è in vantaggio su Ceccardi [di LAURA MONTANARI, CARMELA ADINOLFI,… -