Elezione Usa 2020, un sondaggio di Rasmussen Reports per la prima volta dà Trump in vantaggi su Biden (Di lunedì 21 settembre 2020) Per la prima volta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in vantaggio di un punto percentuale sullo sfidante democratico Joe Biden. A rivelarlo è un sondaggio, diffuso nei giorni scorsi dal Rasmussen Reports, destinato ad alimentare la bagarre elettorale nelle prossime settimane. Anche se sono dati “statisticamente irrilevanti” spiega il Rasmussen Reports, basati su un sondaggio telefonico, hanno una forte valenza simbolica. In tutti i polls finora effettuati, infatti, Biden è sempre stato dato in testa, ma la forbice tra i due candidati si fa sempre più stretta. Il report inoltre segnala che il capo della Casa Bianca gode del sostegno ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 settembre 2020) Per lail presidente degli Stati Uniti Donaldè ino di un punto percentuale sullo sfidante democratico Joe. A rivelarlo è un, diffuso nei giorni scorsi dal, destinato ad alimentare la bagarre elettorale nelle prossime settimane. Anche se sono dati “statisticamente irrilevanti” spiega il, basati su untelefonico, hanno una forte valenza simbolica. In tutti i polls finora effettuati, infatti,è sempre stato dato in testa, ma la forbice tra i due candidati si fa sempre più stretta. Il report inoltre segnala che il capo della Casa Bianca gode del sostegno ...

