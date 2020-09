Diletta Leotta | debutta da scrittrice | mentre Scardina evita di parlare

Leggi su solodonna

(Di lunedì 21 settembre 2020) La conduttricefa il suo esordio nel mondo editoriale con il libro “Scegli di sorridere” (Sperling & Kupfer), in cui svela episodi dolorosi della sua vita, affrontati a testa alta. A “Ballando con le Stelle”, intanto, hato come concorrente il suo ex, il pugile Daniele, che non ha voluto rispondere a domande su di lei. Dal 22 settembre è disponibile nelle librerie e onlineArticolo completo: dal blog SoloDonna