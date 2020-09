Campidoglio: area Forte Boccea, avanti con riqualificazione (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma – “Si va avanti con il progetto di riqualificazione del complesso di Forte Boccea, una delle storiche fortificazioni militari di Roma, all’interno del Municipio XIII. Il percorso di riqualificazione, frutto di una proficua collaborazione tra Roma Capitale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede la messa in sicurezza e la valorizzazione, dal punto di vista ambientale, sociale e funzionale, dell’area esterna al sito”. Cosi’, in una nota, il Campidoglio. “Si tratta di uno spazio lasciato abbandonato per anni- continua la nota- e che ora sara’ riqualificato. Gran parte dell’area esterna al Forte sara’ resa disponibile per cittadini e turisti, mentre il restante ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma – “Si vacon il progetto didel complesso di, una delle storiche fortificazioni militari di Roma, all’interno del Municipio XIII. Il percorso di, frutto di una proficua collaborazione tra Roma Capitale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede la messa in sicurezza e la valorizzazione, dal punto di vista ambientale, sociale e funzionale, dell’esterna al sito”. Cosi’, in una nota, il. “Si tratta di uno spazio lasciato abbandonato per anni- continua la nota- e che ora sara’ riqualificato. Gran parte dell’esterna alsara’ resa disponibile per cittadini e turisti, mentre il restante ...

AdornatoAntonio : RT @romatoday: Quarto Miglio, il #campidoglio boccia lo skate park del Municipio VII: l'area non è adatta - romatoday : Quarto Miglio, il #campidoglio boccia lo skate park del Municipio VII: l'area non è adatta - romasulweb : Quarto Miglio, il Campidoglio boccia lo skate park del Municipio VII: l'area non è adatta -

Ultime Notizie dalla rete : Campidoglio area Campidoglio: area Forte Boccea, avanti con riqualificazione RomaDailyNews Quarto Miglio, il Campidoglio boccia lo skate park del Municipio VII: l'area non è adatta

In un incontro svoltosi lo scorso luglio e di nuovo, ed in una lettera di recente inviata al vicepresidente municipale Giuseppe Commisso, il Comune ha ribadito quale sia la linea da seguire. “Conferma ...

Roma, metropoli che contiene 7 città: così la Capitale ha cambiato il suo volto

Tra governo e sindacati, nell'incontro di ieri, non sono stati formulati numeri sulla riforma della previdenza ma i tecnici sono al lavoro da mesi per verificare quali potrebbero essere le misure per ...

Apre il centro commerciale Maximo, mancano le opere per il quartiere. Le spiegazioni dell'azienda

Il nuovo centro commerciale, previsto nel Piano di Recupero Urbano del Laurentino, è destinato a portare sul territorio oltre 60mila metri quadrati di GLA (Gross leasable area) ovvero di superficie lo ...

In un incontro svoltosi lo scorso luglio e di nuovo, ed in una lettera di recente inviata al vicepresidente municipale Giuseppe Commisso, il Comune ha ribadito quale sia la linea da seguire. “Conferma ...Tra governo e sindacati, nell'incontro di ieri, non sono stati formulati numeri sulla riforma della previdenza ma i tecnici sono al lavoro da mesi per verificare quali potrebbero essere le misure per ...Il nuovo centro commerciale, previsto nel Piano di Recupero Urbano del Laurentino, è destinato a portare sul territorio oltre 60mila metri quadrati di GLA (Gross leasable area) ovvero di superficie lo ...