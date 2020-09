Calciomercato Palermo, per Broh e Kanoute manca poco: occhi su Calvano, Bianchi e Foglia. Le ultime (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Palermo in cerca di rinforzi per l’attacco.Sfumata l’operazione Corazza che ha firmato con l’Alessandria, l’amministratore delegato rosanero Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini hanno comunque proseguito, senza mai fermarsi, nella ricerca del nome che dovrebbe andare a rinforzare il reparto avanzato della squadra di mister Roberto Boscaglia. Tra tutti, la dirigenza rosanero ha messo gli occhi su Mamadou Kanoute, attaccante senegalese di proprietà del Catanzaro.Il Palermo ha già trovato l'accordo con il giocatore, che firmerà un contratto biennale. Allo stato attuale, sembra mancare ancora l'intesa tra le due società: i rosanero offrono 50 mila euro da versare in caso di promozione in tre anni, i calabresi li vorrebbero ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 settembre 2020) Ilin cerca di rinforzi per l’attacco.Sfumata l’operazione Corazza che ha firmato con l’Alessandria, l’amministratore delegato rosanero Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini hanno comunque proseguito, senza mai fermarsi, nella ricerca del nome che dovrebbe andare a rinforzare il reparto avanzato della squadra di mister Roberto Boscaglia. Tra tutti, la dirigenza rosanero ha messo glisu Mamadou, attaccante senegalese di proprietà del Catanzaro.Ilha già trovato l'accordo con il giocatore, che firmerà un contratto biennale. Allo stato attuale, sembrare ancora l'intesa tra le due società: i rosanero offrono 50 mila euro da versare in caso di promozione in tre anni, i calabresi li vorrebbero ...

