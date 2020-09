Cadavere rinvenuto nell' Adda | il corpo è quello di Hafsa Ben Daoud

(Di lunedì 21 settembre 2020) commenta E' diBenilripescatodomenica. La 15enne marocchina era stata inghiottita dal fiume l'1 settembre. Il riconoscimento; stato effettuato dai genitori in obitorio. ...

La sua storia aveva commosso l’Italia: dal 1 settembre un padre si è tuffato ogni giorno nel fiume Adda, alla disperata ricerca della figlia 1 5enne, travolta dalla corrente e sparita proprio in quell ...E' di Hafsa Ben Daoud il corpo ripescato nell'Adda domenica. La 15enne marocchina era stata inghiottita dal fiume l'1 settembre. Il riconoscimento è stato effettuato dai genitori in obitorio. Poco ...SONDRIO — La notte più lunga. Per Ahmed quelle appena trascorse sono state le ore più difficili. Quelle della speranza e dell’attesa di poter forse finalmente riabbracciare la sua bambina. Avrebbe vol ...