Borse europee in rosso, Milano inclusa (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Prima seduta della settimana in profondo rosso per le principali Borse europee che hanno ampliato i cali sulla scia del peggioramento di Wall Street. Sul sentiment degli investitori sono tornati ad accendersi i timori per una nuova fase acuta della pandemia da Covid e sulla conseguente tenuta dell’economia. A ciò si aggiunge l‘ondata di vendite sul comparto bancario alla luce dei contenuti di un rapporto dell’International Consortium of Investigative Journalists secondo cui alcuni colossi bancari, tra cui HSBC e Standard Chartered, negli ultimi 20 anni, avrebbero continuato a trarre profitti da operazioni con fondi di sospetta origine illecita. Sul mercato valutario, segno meno per l’Euro / Dollaro USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,89%). Ha sofferto di parecchie ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Prima seduta della settimana in profondoper le principaliche hanno ampliato i cali sulla scia del peggioramento di Wall Street. Sul sentiment degli investitori sono tornati ad accendersi i timori per una nuova fase acuta della pandemia da Covid e sulla conseguente tenuta dell’economia. A ciò si aggiunge l‘ondata di vendite sul comparto bancario alla luce dei contenuti di un rapporto dell’International Consortium of Investigative Journalists secondo cui alcuni colossi bancari, tra cui HSBC e Standard Chartered, negli ultimi 20 anni, avrebbero continuato a trarre profitti da operazioni con fondi di sospetta origine illecita. Sul mercato valutario, segno meno per l’Euro / Dollaro USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,89%). Ha sofferto di parecchie ...

fattoquotidiano : I nuovi lockdown affossano le borse europee. A picco i titoli legati ai viaggi e le banche - UnioneSarda : Borse europee a picco, #PiazzaAffari chiude a -3,75% - ClaraMutsc : RT @IlMontanari: Qui viene giù tutto. Wall Street e Borse europee - alcinx : RT @discoradioIT: Le #Borse europee chiudono in profondo rosso per #Covid e #banche. A #Milano Ftse Mib -3,75% - discoradioIT : Le #Borse europee chiudono in profondo rosso per #Covid e #banche. A #Milano Ftse Mib -3,75% -