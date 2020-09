Bonus Mobilità: tutto quello che serve sapere (Di lunedì 21 settembre 2020) Chi ha diritto al Bonus Mobilità, come si richiede e come viene erogato: tutte le informazioni utili nelle FAQ del Ministero dell’Ambiente Con l’aggiornamento delle FAQ sul proprio sito ufficiale, il Ministero dell’Ambiente dissipa ogni dubbio sul Bonus Mobilità 2020 (anche detto Bonus Bici o Bonus Monopattino). Ne hanno diritto tutti i cittadini maggiorenni che abbiano la residenza (e non il domicilio) in un capoluogo di Regione (anche con meno di 50.000 abitanti), in un capoluogo di Provincia (anche con meno di 50.000 abitanti), in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, o in un Comune di una città metropolitana (anche con meno di 50.000 abitanti). Nella fattispecie, le città metropolitane sono: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, ... Leggi su zon (Di lunedì 21 settembre 2020) Chi ha diritto alMobilità, come si richiede e come viene erogato: tutte le informazioni utili nelle FAQ del Ministero dell’Ambiente Con l’aggiornamento delle FAQ sul proprio sito ufficiale, il Ministero dell’Ambiente dissipa ogni dubbio sulMobilità 2020 (anche dettoBici oMonopattino). Ne hanno diritto tutti i cittadini maggiorenni che abbiano la residenza (e non il domicilio) in un capoluogo di Regione (anche con meno di 50.000 abitanti), in un capoluogo di Provincia (anche con meno di 50.000 abitanti), in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, o in un Comune di una città metropolitana (anche con meno di 50.000 abitanti). Nella fattispecie, le città metropolitane sono: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, ...

