Aumento di capitale: NB Aurora rettifica il prezzo dei titoli (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – NB Aurora rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell’Aumento di capitale che parte lunedì 21 settembre. Sui prezzi azionari, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,98701615. Il prezzo dei diritti (ISIN: LU2158749312), che saranno negoziati dal 21 settembre al 1 ottobre, è stato fissato a 0,1333 euro. L’Aumento di capitale prevede l’offerta in opzione di n. 1 nuova azione ordinaria di classe A, ogni n. 1 azione ordinaria di classe A posseduta (ossia ogni n. 1 diritto di opzione posseduto), al prezzo di sottoscrizione di 10 euro cadauna. Il termine ultimo di adesione all’Aumento di capitale ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – NBildei, a seguito dell’diche parte lunedì 21 settembre. Sui prezzi azionari, è stato applicato un fattore dipari a 0,98701615. Ildei diritti (ISIN: LU2158749312), che saranno negoziati dal 21 settembre al 1 ottobre, è stato fissato a 0,1333 euro. L’diprevede l’offerta in opzione di n. 1 nuova azione ordinaria di classe A, ogni n. 1 azione ordinaria di classe A posseduta (ossia ogni n. 1 diritto di opzione posseduto), aldi sottoscrizione di 10 euro cadauna. Il termine ultimo di adesione all’di...

Roma : #CentriAntiViolenza di Roma Capitale, cresce il numero di #donne seguite: sono 758 in carico alle strutture capitol… - pacapitale : Per la prima volta saranno selezionati online i volontari di @TelefonoAmicoit che ha registrato un brusco aumento d… - MarketWall_ITA : #RollsRoyce: venerdì ha dichiarato di voler prendere in considerazione un aumento di #capitale fino a £2,5 miliardi… - AretusaMoro : RT @juanmjm: Appena firmata una nuova ordinanza che estende l'obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti dalla capita… - Ossmeteobargone : RT @Roma: #CentriAntiViolenza di Roma Capitale, cresce il numero di #donne seguite: sono 758 in carico alle strutture capitoline ad agosto… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumento capitale Aumento di capitale: NB Aurora rettifica il prezzo dei titoli Il Messaggero Viaggi in autobus: vantaggi e mete consigliate per una vacanza ad hoc

La pandemia da Coronavirus ha sicuramente modificato le abitudini degli italiani. Ad esser cambiata non è solo la vita di tutti i giorni, interessata da nuove regole in ambito lavorativo e nello svolg ...

Diego Piacentini: «Il Recovery Fund? Per premiare i vincenti»

Diego Piacentini, 60 anni, ex vicepresidente esecutivo di Apple e poi di Amazon, commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale del governo dal 2016 al 2018, oggi siede nel consiglio ...

Aumento di capitale: NB Aurora rettifica il prezzo dei titoli

(Teleborsa) - NB Aurora rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'aumento di capitale che parte lunedì 21 settembre. Sui prezzi azionari, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,987016 ...

La pandemia da Coronavirus ha sicuramente modificato le abitudini degli italiani. Ad esser cambiata non è solo la vita di tutti i giorni, interessata da nuove regole in ambito lavorativo e nello svolg ...Diego Piacentini, 60 anni, ex vicepresidente esecutivo di Apple e poi di Amazon, commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale del governo dal 2016 al 2018, oggi siede nel consiglio ...(Teleborsa) - NB Aurora rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'aumento di capitale che parte lunedì 21 settembre. Sui prezzi azionari, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,987016 ...