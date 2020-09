Asia Argento, i dettagli intimi con Fabrizio Corona: “Sopra, sotto… Ecco cosa mi ha fatto” (Di lunedì 21 settembre 2020) La bellissima Asia Argento ha appena compiuto 45 anni e, in tutto il suo splendore, ha deciso di festeggiare in diretta a Live non è la D’Urso insieme alla figlia 19enne, Anna Lou Castoldi, nata dalla storia con il celebre cantante Morgan. Asia è stata ospite molto gradita dai telespettatori e per l’occasione ha ricevuto anche un regalo del tutto inatteso: un video a sorpresa da parte di Fabrizio Corona. I due, come in molti ricorderanno, hanno avuto una breve ma molto intensa frequentazione e vederli di nuovo insieme nel programma di Canale 5 non poteva che essere una trovata decisamente gradita. In risposta proprio alle domande riguardo la sua storia con Fabrizio, Asia Argento ha raccontato (senza peli sulla lingua) ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 21 settembre 2020) La bellissimaha appena compiuto 45 anni e, in tutto il suo splendore, ha deciso di festeggiare in diretta a Live non è la D’Urso insieme alla figlia 19enne, Anna Lou Castoldi, nata dalla storia con il celebre cantante Morgan.è stata ospite molto gradita dai telespettatori e per l’occasione ha ricevuto anche un regalo del tutto inatteso: un video a sorpresa da parte di. I due, come in molti ricorderanno, hanno avuto una breve ma molto intensa frequentazione e vederli di nuovo insieme nel programma di Canale 5 non poteva che essere una trovata decisamente gradita. In risposta proprio alle domande riguardo la sua storia conha raccontato (senza peli sulla lingua) ...

