Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2020 ore 16 | 30

(Di domenica 20 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBREORE 16:20 SIMONE PAZZAGLIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN QUESTO MOMENTO LA CIRCONE SULLE PRINCIPALI ARTERIIE REGIONALI NON PRESENTA CRITICITA’ QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA LITORANEA AD ALTEZZA CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO CODE A TRATTI ANCHE SULL’APPIA DA ALBANO LAZIALE A SANTA MARIA DELLE MOLE IN AMBO I SENSI DI MARCIA AD AUSONIA, IN OCCASIONE DEL REFERENDUM, ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO DALLA DIRAMAZIONE S.P. MADONNA DEL PIANO (PONTENO) AL BIVIO DIRAMAZIONE CAMPO LE VIGNE, DALLE 7:00 ALLE 24:00 DI OGGI E DALLE 7:00 ALLE 18:00 DI DOMANI DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO DAL 21 SETTEMBRE ALL’11 OTTOBRE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ...