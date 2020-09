Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBREORE 11:20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLAINCIDENTE PROVOCA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PROVINCIALE BRACCIANESE IN LOCALITA’ ORIOLONO SI STA IN CODA ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CONTINUANO LE CODE SU VIA DI VERMICINO TRA LA CASILINA E VIA ENRICO FERMI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI PERCORRENDO VIA CASILINA IN DIREZIONE DEL CENTRO è ANCORA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAPUA E VIA BUFALINI. ATTIVE DEVIAZIONI CODE SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA IN DIREZIONE DI QUESTA PER GLI EVENTI A ...